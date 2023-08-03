Суперягода для інтелекту: доведена користь лохини для здоров’я

Лохину, про вирощування якої докладно розповідав Олег Вагін з Вінниччини, часто називають «суперпродуктом». Ця маленька, але потужна ягода насичена поживними речовинами. Вони можуть допомогти знизити кров'яний тиск, запобігти хворобам серця, покращити пам'ять, допомогти у відновленні після фізичних навантажень тощо, пише healthline.com.

Лохина — один з найкращих продуктів з антиоксидантами. Останні захищають організм від вільних радикалів — нестабільних молекул, які можуть пошкоджувати клітини та сприяти старінню та захворюванням, таким як рак. Вважається, що лохина має один з найвищих рівнів антиоксидантів серед усіх поширених фруктів і овочів. Лохина дуже корисна для людей з високим кров'яним тиском, який є основним фактором ризику серцевих захворювань.

У 8-тижневому дослідженні люди з ожирінням, які мали високий ризик серцевих захворювань, відзначили зниження артеріального тиску на 4−6% після вживання 50 грамів сублімованої лохини на день. Інші дослідження виявили подібні ефекти — особливо у жінок в постменопаузі. Лохина може допомогти запобігти серцевим захворюванням.

Згідно з дослідженнями на тваринах, антиоксиданти, що містяться в лохині, можуть впливати на ділянки мозку, які мають важливе значення для інтелекту. Вони сприяють старінню нейронів, що призводить до покращення клітинної сигналізації. В одному з таких досліджень дев'ять літніх людей з легкими когнітивними порушеннями вживали сік лохини щодня. Через 12 тижнів вони відчули покращення кількох маркерів роботи мозку. Лохина містить помірну кількість цукру порівняно з іншими фруктами.

А як приготувати корисний для здоров’я салат з лохиною та руколою, «ФАКТАМ» розповіла співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

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