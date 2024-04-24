Хороший день для миру в світі: Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

Тепер Україна може отримати від США новий пакет військової допомоги, повідомляє Reuters.

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«Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», — наголосив президент США.

Як відомо, історія щодо схвалення нового фінансування на допомогу Україні майже пів року тягнулася у Конгресі США.

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Президент Байден запросив у Конгресу додаткові кошти ще минулої осені, але питання тривалий час було у глухому куті через спротив конгресменів Республіканської партії.

У лютому Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Проте спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування у нижній палаті Конгресу.

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Але у квітні Джонсон запропонував конгресменам власні чотири окремі законопроєкти — про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США. Документи були схвалені Палатою представників, а потім одним пакетом були схвалені і в Сенаті США.

На витрати, пов'язані з підтримкою України, в законопроєкті заклали понад 60 млрд доларів.

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Тепер, коли схвалений Сенатом законопроєкт підписаний американським президентом, США можуть виділити новий пакет військової допомоги Україні. І, як очікується, його загальна вартість складатиме 1 млрд доларів.

На думку аналітиків, до пакета американської допомоги Україні на 1 млрд доларів можуть увійти бронетехніка, боєприпаси для ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, протитанкові ракети для TOW і Javelin, ракети для ППО RIM-7 и AIM-9M.

Водночас, за інформацією джерел CNN, цей пакет допомоги буде містити далекобійні ракети ATACMS. Ймовірно, мова йтиме про ракети, здатні летіти на 300 кілометрів, про які Україна вже тривалий час просила Сполучені Штати.

Як повідомлялось, після кількох місяців складних обговорень, минулого тижня Палата представників США все ж ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні.

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