«Медіашум довкола порушення прав військовозобовʼязаних, які мешкають за кордоном, реально шокує»: журналістка — про захисників і ухилянтів

Журналістка Тетяна Даниленко відреагувала на галас навколо заборони надання низки консульських послуг військовозобов'язаним українцям у віці 18−60 років за кордоном.

«Медіашум довкола порушення прав військовозобовʼязаних, які мешкають за кордоном, реально шокує, — пише після кроків уряду щодо заборони видачі паспортів українцям у віці 18−60 років за кордоном Тетяна Даниленко. — У нас в країні сотні тисяч людей в окопах понад два роки.

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Без свободи вибору, пересування, слова.

Без можливості бачити рідних.

Без права просто видихнути і побути в безпечному місці.

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Вони зробили свій вибір і тягнуть цю лямку, коли сили вже давно закінчилися.

Контужені, поранені, з ПТСРом.

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Вже поранені залишаються на позиціях, усвідомлюючи, що замінити ніким. І замість того, щоб ставити інтереси ЦИХ людей понад усе, ми виємо про ураження прав тих, хто спить у власному теплому ліжку, добре їсть і загалом нех… во себе чухає.

Що за бл… во?"

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Фото із соцмережі

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