Військовозобов'язані українці більше не зможуть отримувати закордонні паспорти за кордоном, — рішення Кабміну

Невдовзі після розпорядження Міністерства закордонних справ України про зупинення надання консульських послуг військовозобов'язаним громадянам за кордоном Кабмін затвердив постанову щодо видачі закордонних паспортів за кордоном.

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У документі, опублікованому на урядовому порталі, зазначається, що отримання чоловіками віком 18−60 років паспорта громадянина України, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби. Ці документи не пересилаються до відокремлених підрозділів або закордонних дипломатичних установ України.

Втім, із цього правила є винятки. Бо серед чоловіків мобілізаційного віку є ті, хто на законних підставах може виїжджати за кордон.

Це можуть бути:

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люди з інвалідністю, які мають відповідні документи;

особи, які мають дружину (чоловік) у складі осіб з інвалідністю;

люди, у яких один із батьків або батьків дружини (чоловіка) — особа з інвалідністю І чи ІІ групи;

люди, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи;

батьки, опікуни, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які є одним із членів сім'ї першого ступеня спорідненості та є опікунами осіб з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

люди, які мають дітей із захворюваннями, які потребують медичного втручання за кордоном;

постраждалі у зв'язку з російською агресією, які виїхали на лікування за кордон.

Нагадаємо, що у ДП «Документ» заявляли про призупинення у закордонних підрозділах видачі паспортів військовозобов'язаному, проте зазначали, що подання заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Фото з відкритих джерел

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