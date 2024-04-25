39.37 / 39.86 42.30 / 42.90
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Військовозобов'язані українці більше не зможуть отримувати закордонні паспорти за кордоном, — рішення Кабміну

8:42 25 квітня 2024
Закордонний паспорт України та ID-картка

Невдовзі після розпорядження Міністерства закордонних справ України про зупинення надання консульських послуг військовозобов'язаним громадянам за кордоном Кабмін затвердив постанову щодо видачі закордонних паспортів за кордоном.

У документі, опублікованому на урядовому порталі, зазначається, що отримання чоловіками віком 18−60 років паспорта громадянина України, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби. Ці документи не пересилаються до відокремлених підрозділів або закордонних дипломатичних установ України.

Втім, із цього правила є винятки. Бо серед чоловіків мобілізаційного віку є ті, хто на законних підставах може виїжджати за кордон.

Це можуть бути:

РЕКЛАМА
  • люди з інвалідністю, які мають відповідні документи;
  • особи, які мають дружину (чоловік) у складі осіб з інвалідністю;
  • люди, у яких один із батьків або батьків дружини (чоловіка) — особа з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • люди, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • батьки, опікуни, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • особи, які є одним із членів сім'ї першого ступеня спорідненості та є опікунами осіб з інвалідністю;
  • опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;
  • люди, які мають дітей із захворюваннями, які потребують медичного втручання за кордоном;
  • постраждалі у зв'язку з російською агресією, які виїхали на лікування за кордон.

Нагадаємо, що у ДП «Документ» заявляли про призупинення у закордонних підрозділах видачі паспортів військовозобов'язаному, проте зазначали, що подання заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

186

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчина

Не псуйте одяг і не вбивайте пралку: вчені назвали найкращий режим для прання

Врожай томатів

Покладіть це в лунку при посадці перцю, огірків чи томатів: вони відразу підуть в ріст і дадуть великий урожай (відео)

посів моркви

Як прискорити проростання моркви: зробіть цю просту обробку перед посівом

Рожевий Місяць

Левам — важливі знайомства, Водоліям — добрі результати, а Овнам — нові пропозиції; що обіцяють українцям в останню середу місяця зорі та Анжела Перл

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту