«Це добре, але хочемо повідомити»: у Сухопутних військах прокоментували «черги до ТЦК»

Ще до набрання чинності новим мобілізаційним законом, який був нещодавно опублікований у пресі, в мережі стали з'явилятися повідомлення, що багато військовозобов'язаних змушені стояти у чергах, аби оновити свої дані у ТЦК та СП.

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Зокрема, мешканка Києва Юлія Бартле писала, що прийом у військкоматах триває з 9:00 до 13:00 і що потрапити на нього мають змогу лише 10−20 людей. Її син, який має оновити дані, кілька днів поспіль не зміг потрапити на прийом.

Тим часом у Сухопутних військах ЗСУ повідомляють наступне: «Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити, що ТЦК працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час. Також Ви можете попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти ТЦК за посиланням».

Нагадаємо, що мобілізаційний закон набуде чинності з 18 травня. З цієї дати військовозобов'язаним дається 60 днів для оновлення своїх даних. Планується, що невдовзі це можна буде робити онлайн через особистий е-кабінет, але наразі він ще не запрацював.

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Фото зі сторінки Юлії Бартле

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