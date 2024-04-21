Коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного та як ним користуватися

Електронний кабінет військовозобов'язаного — ще одна новація нового закону про мобілізацію, що має набути чинності у травні.

Такий сервіс має бути створено на кожного військовозобов'язаного, незалежно від того, чи буде він ним користуватися. Тобто реєстрація в ньому буде добровільною і ні до чого не зобов'язує — принаймні зараз.

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Мета кабінету полягає у спрощенні процедури актуалізації персональних даних без походу до ТЦК та СП чи ЦНАП (за законом, таке оновлення даних має відбутися протягом 60 днів з дня набуття законом чинності).

Після цього ТЦК використовуватимуть у своїй щоденній роботі саме ці оновлені дані.

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Як повідомляє РБК-Україна, е-кабінет військовозобов’язаного буде окремим сервісом, не пов’язаним з сайтом Міністерства оборони. У кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою, зокрема, для перевірки своїх даних в реєстрі «Оберіг».

Авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис. База даних підтягуватиме в е-кабінет ПІБ, місце прописки, дату народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту тощо.

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У майбутньому в Міноборони розраховують, що за допомогою електронного кабінету військовозобов'язані зможуть навіть підтвердити своє бронювання шляхом завантаження відповідних документів.

Нагадаємо, раніше чоловіків попередили, що у випадку неоновлення даних в е-кабінеті в установлений законом термін ТЦК можуть звернутися до поліції для оголошення таких людей у розшук, або ж до суду — щоб обмежити порушників у праві на водіння транспортним засобом.

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