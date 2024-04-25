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Суспільство та люди

«Ми були рекрутами»: у травні очікується прем’єра документального фільму про бійців 3-ї ОШБр

12:21 25 квітня 2024
ЗСУ

2 травня відбудеться прем’єра стрічки режисера Любомира Левицького «Ми були рекрутами» — мотиваційного документального фільму у стилі художньої розповіді про героїв третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Стрічка вийде в прокат в усіх кінотеатрах України та розповість історії вісьмох бійців 3-ї ОШБр.

Сюжет «Ми були рекрутами» розпочнеться на базі підрозділу та згодом приведе глядача на лінію зіткнення. Також у стрічці використані документальні матеріали, зняті на натільні камери бійців особисто під час виконання бойових завдань.

Місією фільму є надихнути та вмотивувати українців приєднатись до лав 3-ї ОШБр або будь-якого іншого підрозділу ЗСУ, підтримати бойовий дух бійців, які вже сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну, а також нагадати світовій спільноті, що українська армія захищає від агресора цивілізований світ і потребує рішучої підтримки.

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Партнерами створення фільму виступили фармацевтична компанія «Дарниця» та простір для ветеранів і чинних військових «Гальт».

«Гальт» — це винятковий простір, призначений виключно для чинних військових та ветеранів. Завдяки спеціальній зоні відпочинку та обладнаному навчальному центру є місцем для роботи військових спільнот. Він покликаний забезпечити сприятливе середовище, де військовослужбовці та ветерани можуть співпрацювати, обмінюватися досвідом і знаннями та здобувати нові навички.

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