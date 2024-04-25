Колишня дружина Потапа зізналась, чи перебуває в романтичних стосунках

Українська продюсерка Ірина Горова, яка розказала про стосунки Потапа з їхнім сином Андрієм, мало ділиться інформацією про особисте життя, але днями зробила виняток в інтерв'ю для «Люкс ФМ»

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Ірина зізналась, що поки її серце вільне, але вона знає, якого саме чоловіка хоче бачити поруч.

«Не можна замовити чоловіка як із картинки. Має статися кохання. Має бути сильна людина, поруч зі мною іноді складно. Неважливо, з якою вона бізнес-історією, але важливо, щоб у нас були партнерські стосунки. Вкрай необхідно, щоб я поважала людину і це була цілісна особистість».

Відомо, що Горова була двічі заміжня. Від музиканта Юрія вона народила дочку. Другим чоловіком став репер Потап, у них народився син Андрій.

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Раніше повідомлялося, що Ірина Горова спростувала причетність Потапа до лейбла Pomitni.

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