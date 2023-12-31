«Він не ігнорував»: колишня дружина Потапа розповіла про його стосунки з сином

У Потапа (Олексія Потапенка), який нещодавно відпочивав в ОАЕ, нормальні стосунки з сином Андрієм. Про це розповіла колишня дружина репера Ірина Горова. За її словами, молодший Потапенко не ігнорує свого батька, як це, можливо, виглядало під час короткого виступу підлітка. Водночас Горова в коментарі програмі «Ранок у великому місті» на каналі СТБ відзначила, що у Потапа та його сина вибудувались стійкі стосунки і вони активно підтримують один одного.

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«Він не ігнорував. У нього не було жодних планів сховати, що він син Потапа. Він його дуже любить, поважає. Мені здається, це придумана суперновина. Навпаки, вони багато спілкуються, підтримують один одного», — заявила Ірина.

Також вона додала, що Андрій та Потап планують святкувати Новий рік разом. «На новорічні свята він буде з батьком», — підкреслила Горова і додала, що вони обирають не Київ для святкування.

Нагадаємо, раніше 15-річний син продюсерів і бізнесменів Ірини Горової й Потапа під час свого першого інтерв'ю представив себе тільки як сина Горової, ігноруючи свого батька Потапа.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зіркова пара Потап і Настя Каменських, про розлучення яких ширяться чутки у мережі, несподівано разом з’явилися у США.

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