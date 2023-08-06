Відомий артист Потап, якого нещадно розкритикували за пісню про волонтерів, у своєму інтерв’ю Viva заявив, що залишається акціонером компанії Mozgi Group після ребрендингу. За його словами, вона стала компанією відкритого типу:

«Це був той еволюційний процес, на який чекали всі в компанії досить давно. Ці зміни були очікуваними. Війна просто прискорила момент, коли компанія Mozgi Group із компанії закритого корпоративного типу перетворилася на компанію відкритого типу, змінила назву і зробила ребрендинг. Я залишився акціонером цієї компанії, і це теж мій бізнес».

Своєю чергою колишня дружина репера Ірина Горова запевнила, що Потап відношення до лейбла Pomitni не має. Мовляв, вони спільно володіють правами на бек-каталог пісень, випущених на Mozgi Group до 2022 року. І це не робить Потапа акціонером, тому що фактично він просто отримує роялті через ТОВ.

«Єдине, що поєднує мене та Олексія — це наш син Андрій та бек-каталог, який був напрацьований до 24 лютого 2022 року, — заявила Горова в Instagram. — Все те, що робилося після цієї дати — це вже моя робота, і Pomitni ми зробили, тому що наші дороги розійшлися і ми пішли різними шляхами. Я впевнена, що це таке прочитання новини й Олексій мав на увазі саме бек-каталог, який ми й досі шеримо. Але це бек-каталог, і жодних спільних проєктів ми зараз не робимо. У нього своя компанія, у мене своя».

До слова, на запитання журналістів про нинішні стосунки з Іриною Горовою, Потап зазначив, що вони «здорові»:

«Ділові й батьківські. Ми вирішуємо як ділові питання в тому проєкті, який нас пов'язує, так і батьківські питання, якими ми консолідовано займаємось».

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма «засвітився» на півдні України, чим дуже спантеличив фанатів.

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