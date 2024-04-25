«За Україну мають воювати українці»: Віктор Таран — про те, чому понад 100 років тому Україна втратила державність

Керівник Центру підготовки операторів БплА «Крук» Віктор Таран поділився думками про те, чому Україна століття тому втратила державність.

«Рівно 104 роки тому україно-польські війська, долаючи спротив російсько-більшовицьких військ, розпочали успішний наступ на Київ

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За два тижні обєднана україно-польська армія, яка нараховувала десь 40.000 вояків, визволили правобережну Україну і вступила до Києва

Незважаючи на цю перемогу українці не змогли втримати перемогу.

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Ключова причина — мала чисельність української армії.

Петлюра не зміг провести обіцяну полякам мобілізацію у понад 100.000 військових, що дозволило б протистояти росіянам.

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Що логічно — за Україну мають воювати українці, а не поляки

українці не пішли воювати за Україну використовуючи багато аргументів:

- «неначасі» бо посівна

- внутрішні чвари та образи (він гетьманець, а цей анархіст тощо)

- втома від війни

- бажання пересидіти (хай діти Петлюри, Скоропадського та Винниченка воюють)

- не бажання воювати далі свого району. (У нас є Холодноярська чи Медвидинська республіка, а все що далі нас не цікавить)

Поляки на це подивились і — відступили захищати Польщу.

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А потім розпочали переговори з росіянами, які закінчились підписанням сепаратного миру.

Внаслідок польсько-російського Ризького миру Украіна втратила Державність, а її територію поділили.

Але кожна зрада має свою ціну.

Менше чим за два десятиліття російські війська окупують майже на пів-століття Польщу

І хоч це трохи інша історія, варто пам’ятати, що за свою країну треба воювати.

Ставати до лав та брати в руки зброю.

Бо ніхто крім нас її не захистить.

Бо якщо знову програємо то нас чекає не ЄС, правова держава із сильною ринковою економікою та місце серед розвинутих країн, а статус російської колонії.

З повторення сторічної історії — з міграціями, поділом країни, голодоморами та репресіями…

Яке майбутнє оберемо — вибирати нам.

Точніше кожному з нас", — написав він.

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