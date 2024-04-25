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«За Україну мають воювати українці»: Віктор Таран — про те, чому понад 100 років тому Україна втратила державність

19:10 25 квітня 2024
Польсько-російська війна

Керівник Центру підготовки операторів БплА «Крук» Віктор Таран поділився думками про те, чому Україна століття тому втратила державність.

«Рівно 104 роки тому україно-польські війська, долаючи спротив російсько-більшовицьких військ, розпочали успішний наступ на Київ

За два тижні обєднана україно-польська армія, яка нараховувала десь 40.000 вояків, визволили правобережну Україну і вступила до Києва

Незважаючи на цю перемогу українці не змогли втримати перемогу.

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Ключова причина — мала чисельність української армії.

Петлюра не зміг провести обіцяну полякам мобілізацію у понад 100.000 військових, що дозволило б протистояти росіянам.

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Що логічно — за Україну мають воювати українці, а не поляки
українці не пішли воювати за Україну використовуючи багато аргументів:
- «неначасі» бо посівна
- внутрішні чвари та образи (він гетьманець, а цей анархіст тощо)
- втома від війни
- бажання пересидіти (хай діти Петлюри, Скоропадського та Винниченка воюють)
- не бажання воювати далі свого району. (У нас є Холодноярська чи Медвидинська республіка, а все що далі нас не цікавить)

Поляки на це подивились і — відступили захищати Польщу.

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А потім розпочали переговори з росіянами, які закінчились підписанням сепаратного миру.

Внаслідок польсько-російського Ризького миру Украіна втратила Державність, а її територію поділили.

Але кожна зрада має свою ціну.

Менше чим за два десятиліття російські війська окупують майже на пів-століття Польщу

І хоч це трохи інша історія, варто пам’ятати, що за свою країну треба воювати.

Ставати до лав та брати в руки зброю.

Бо ніхто крім нас її не захистить.

Бо якщо знову програємо то нас чекає не ЄС, правова держава із сильною ринковою економікою та місце серед розвинутих країн, а статус російської колонії.

З повторення сторічної історії — з міграціями, поділом країни, голодоморами та репресіями…

Яке майбутнє оберемо — вибирати нам.

Точніше кожному з нас", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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