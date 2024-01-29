Символ героїзму та самопожертви: Залужний порівняв бій під Крутами з нинішньої війною проти російського агресора

Сьогодні, 29 січня, в Україні вшановують День пам'яті героїв Крут, коли українські студенти ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році.

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Зараз українські воїни знову дають бій російським загарбникам й доводять — Україна вільна і незалежна, заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний з нагоди роковин бою під Крутами.

Залужний провів паралелі між 1918 та 2024 роками: «29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами — зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва. Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини доводять — Україна була, є і буде вільною і незалежною… Дякуємо кожному, хто зараз боронить державу, її незалежність і майбутнє».

Також Валерій Залужний призвав шанувати пам’ять українців, які віддали своє життя у бою під Крутами. Цей бій «став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором».

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Нагадаємо, бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на українську столицю військ більшовицької росії. У бою під Крутами українські війська виконали наказ командування — наступ більшовиків було зупинено. Наші війська організовано відступили, руйнуючи за собою колії й мости. А Симон Петлюра мав час придушити повстання більшовиків, яке тоді ж розпочалося на заводі «Арсенал».

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Саме цими днями тривали переговори між УНР та країнами Четверного союзу (Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією). Важливо було, аби на той момент українська столиця перебувала під контролем Центральної Ради — затримка більшовиків під Крутами дозволила це зробити.

9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір — УНР була визнана як самостійна держава, а її армія отримала підтримку німецької та австро-угорської армій у боротьбі з більшовиками.

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Нині українці захищають не тільки свою землю, вони захищають Європу і весь світ, сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD президент Володимир Зеленський.

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