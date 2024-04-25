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Спорт

Чарівна Дар'я Білодід принесла Україні золоту медаль чемпіонату Європи (відео)

20:49 25 квітня 2024
Дарія Білодід

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо, українська красуня Дар'я Білодід, яка вразила мережу знімком у купальнику, блискуче виступила на чемпіонаті Європи у столиці Хорватії Загребі, ставши триразовою чемпіонкою першостей Старого Світу.

На шляху до фіналу 23-річна киянка, яка виступала у ваговій категорії до 57 кг (раніше красуня билася з суперницями у вазі до 48 кг), здолала Піхлу Салонен з Фінляндії, Ацелію Топрак з Азербайджану, чемпіонку Європи-2022 ізраїльтянку Тімну Нельсон-Леві та бронзову призерку Євро-2022 представницю Грузії Етері Ліпартеліані. А у вирішальній сутичці українка виявилася сильнішою за віцечемпіонку Євро-2021 словенку Каю Кайзер.

Після тріумфу Дар'я із задоволенням робила селфі з юними вболівальниками та передала привіт усім своїм шанувальникам.

Зазначимо, що на рахунку 23-річної Білодід вже чотири нагороди чемпіонатів Європи — три «золота» та «срібло». Крім того, титулована спортсменка може похвалитися «бронзою» Олімпійських ігор у Токіо та двома нагородами найвищої проби світових першостей.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дар'я Білодід стала журналісткою.

Фото Федерації дзюдо України

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