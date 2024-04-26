«Болісно це казати»: Катерина Кухар отримала серйозну травму
Відома українська балерина, прима Національної опери Катерина Кухар змушена припинити свій гастрольний тур. Причиною стала серйозна професійна травма. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Катерина у сльозах звернулася до шанувальників та розповіла, що під час вистави надірвала м'язи. Вона змушена взяти паузу, щоб відновитися.
«Мені болісно це казати, але таке трапляється… Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму — надрив м'язів. Не зможу закінчити цей тур. Дякую за ті слова, що я почула. Якщо чесно, дуже-дуже сумно, тому що артист ніколи не буде до цього готовий. Ми розуміємо, що балетне тіло і людина не бездоганна. Вона не може працювати, як робот. Це завжди для артиста сумно й важко», — зазначила Катерина.
Нагадаємо, останнім часом в мережі ширяться чутки про розлучення Кухар з чоловіком — Олександром Стояновим. Його критикують за те, що гастролює в Європі з колективом Grand Kyiv Ballet, який очолює, з балетом «Лебедине озеро» на музику росіянина Петра Чайковського.
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official255
Читайте нас у Facebook