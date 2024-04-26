«Серце б’ється, життя продовжується»: В’ячеслав Узелков перед випискою з лікарні зізнався, хто його витягнув з того світу

Колишній український боксер, а зараз фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, який переніс нещодавно складну операцію на серці, готується до виписки з лікарні та продовжить реабілітацію вдома. Про це він розповів в інстаграмі, показавши фото з маніпуляційного кабінету. Спортсмен зазначив, що провів майже тиждень в реанімації, загалом перебуває в лікарні вже понад три тижні. За повернення до життя він дякує лікарям та своїй кохані, яка завжди була поруч та підтримувала його. Проте розкривати, хто вона, не став.

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«Ось і здаю останній аналіз перед випискою. Пройшло три тижні. Перший був постійно під наркозом. Зроблено декілька операцій, тиждень в реанімації. Потім палата. І усвідомлення, розуміння і повернення пам'яті — де я. Дякую коханій людині, яка була поряд. Саме в той час, коли мені була потрібна допомога. Вона мене повернула в цей світ. Потім- тиждень лікування залишків хвороби. Окрема подяка лікарям, медперсоналу, які вийняли мене, майже з того світу. Серце б'ється, життя продовжується. Слава Україні. Ми незламні», — написав Узелков.

Раніше В'ячеслав писав, що рятівна операція стала йому найкращим подарунком до 45-річчя, яке він зустрів у лікарні.

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Нагадаємо, на початку лютого цього року В'ячеслав Узелков потрапив до лікарні у Вінниці. Пізніше швидкою його доправили до столиці. Тоді спортсмена прооперували в Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Що саме стало причиною втручання та інших деталей хвороби В'ячеслав не розкривав. Він лише зазначив, що проблеми зі здоров'ям виникли через професійний спорт.

Фото: instagram.com/uzelkov_official

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