Колишній український боксер, а зараз фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, якого нещодавно швидкою перевезли з Вінниці до столичної клініки, шокував зізнанням з лікарні. Він опублікував фото з Національного наукового Центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, де проходить лікування. Що саме сталося, Узелков уточнювати не став, проте зазначив, що проблеми зі здоров'ям виникли саме через професійний спорт.

ВІДЕО ДНЯ

В'ячеслав повідомив, що саме у цьому закладі в його кар'єрі поставлена крапка. У своєму дописі колишній спортсмен звернувся до батьків, які віддають своїх дітей на професійний спорт.

«Цей допис до батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Так от, я ніколи і не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут, в лікарні Шалімова. Я не відмовляю від результатів і досягнень, і усіх почестей. Але потім що? Лікарня і інвалідність, і допомога друзів», — написав Узелков.

Він зазначив, що ні в якому разі не жаліється, а лише ділиться своїм досвідом.

РЕКЛАМА

«Як кажуть: спорт — це життя. А я скажу: професійний спорт — це інвалідність. Усім миру і добра і обдумуйте вибір для ваших дітей», — додав В'ячеслав.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков спочатку потрапив до лікарні у Вінниці. Тоді спортсмен повідомив, що ледь вижив.

Також «ФАКТИ» писали про те, що старша донька Олі Полякової — Марія знову опинилася в лікарні.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/uzelkov_official

42

Читайте нас у Facebook