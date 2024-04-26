Опишуть та виставлять на аукціон меблі та побутову техніку: суддя про покарання для тих, хто не оновить дані в ТЦК

В травні набуде чинності закон про посилення мобілізації й до ухилянтів почнуть застосовувати покарання. Але поки що серед юристів немає єдності щодо питання, чи стане, наприклад, несплачений штраф приводом для арешту та подальшого продажу з аукціону майна ухилянта.

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Частина юристів трактує законодавство як таке, що воно не дозволяє конфісковувати майно ухилянта, інша частина адвокатів каже, що не все так однозначно, передає ТСН з посиланням на коментарів фахівців.



«Якщо військовозобов’язаний сплатив штраф, але не оновив свої дані, то однаково він буде перебувати у розшуку та обмежений у праві керуванням транспортом», — каже адвокат Микола Максимов.

За його словами, не виключено, що в разі несплати штрафу державні виконавці можуть арештувати банківські рахунки, картки.

«Скоріш за все, будуть стягувати з заробітної плати. Щоб арештувати та продати авто чи єдине житло — думаю, що до такого не дійде. Якщо на рахунках людини не буде необхідних коштів, то може бути відібрано житло (продано, з суми буде взято необхідну для сплати штрафу, а решту повернуто власнику — Ред.). Крім тих випадків, якщо це житло єдине. Єдине житло можна забрати, якщо сума боргу понад 200 тис. грн», — уточнює Микола Максимов.

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Своєю чергою, адвокат Олександр Папуця так прокоментував ситуацію: «Згідно законодавства, обов’язок оновити дані все одно не зникає (навіть якщо військовозобов’язаний сплатив штраф після неявки до ТЦК протягом 60 днів — Ред.)».

«Закон набуває чинності 18 травня. Якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані протягом 60 днів, то можуть бути застосовані санкції, передбачені законом: обмеження керуванням транспортом через звернення до суду, штраф», — додав він.

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До цього він додає, що неоновлення даних — це продовження порушення навіть у разі сплати штрафу.

На запитання про те, чи можуть державні органи арештувати майно у разі несплати штрафу, Олександр Папуця відповів так: «Якщо буде відкрито виконавче провадження, то в першу чергу виконавець може накласти обмеження на рахунки. Якщо коштів буде достатньо, то до майна справа може не дійти. Якщо немає рахунків, то виконавець вільний накладати обмеження на виявлене рухоме та нерухоме майно».

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Щоб погасити штраф, майно можуть виставляти на торги.

«Якщо людина не виконує зобов’язання, то за певною процедурою майно може бути виставлено на торги і продається за допомогою аукціону. З цих коштів сплачується штраф та виконавчі витрати, а решта повертається власнику», — зазначив адвокат.

Ще один адвокат, який знається зокрема на питаннях мобілізації, Андрій Межирицький, каже, що в разі несплати штрафу державні органи можуть накласти обмеження на користування майном.

«Все те, що ніби було прибрано з закону, показуючи, що дотримались конституційних прав, все залишилось. Приховане», — наголосив Андрій Межирицький.

Та додає: «Виконавча служба в межах виконання в першу чергу з’ясовує, чи є майно та рахунки. Рахунки арештовуються відразу автоматично, а на майно обмеження не буде накладено. Але очікується збільшення штрафів. Це збільшення буде підставою для обмеження користування майном. Ніхто його не буде забирати, якщо там зареєстровані неповнолітні діти, якщо це є єдиним житлом, якщо борг особи не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, а це 160 тисяч грн станом на сьогодні. Але обтяження на нього може бути покладено. Людина не зможе продати цю квартиру».

Чи може бути кілька штрафів — це, за словами Межирицького, дискусійне питання.

«Однозначної відповіді в юридичній спільноті немає. Але знаючи наших державних діячів, думаю, що ТЦК отримають рекомендації про те, що можна штрафувати кожного дня», — резюмує адвокат.

За прогнозом судді, виконавці можуть описати та продати речі з житла.

«Те, на що державні виконавці хочуть накласти арешт, повинно бути співмірним з сумою штрафу. Штраф не є пропорційним вартості квартири. Зазвичай арештовують рахунки для того, щоб стягнути кошти, які туди надходять. Це першочергові дії виконавця. В законі прописано, що виконавцем повинні вживатись такі заходи, які є пропорційними», — розповіла в коментарі для ТСН.ua голова одного з судів.

За словами цієї судді, не виключено, що державні виконавці для стягнення штрафу можуть прийти описати майно, яке є в житлі боржника.

«Йтись може про такі ліквідні речі як телевізор, меблі та інше», — зазначила суддя.

А про те, чи будуть забирати водійські права в ухилянтів, читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

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