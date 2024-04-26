TAYANNA випустила чуттєвий кліп «Космос»

Українська співачка TAYANNA, у якої ніколи не виникає труднощів з тим, щоб дістати гроші на різні потреби, презентувала вихід свого нового треку «Космос», в якому розповідає про кохання та «метеликів у животі» — їх, за словами співачки, відчуває людина, захопившись найромантичнішими почуттями.

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За словами співачки, її творчість артистки завжди була наповнена душевністю та виразністю, і пісня «Космос» — не виняток.

Цей глибокий та емоційний сингл став своєрідним музичним віддзеркаленням перетворень в її внутрішньому світі. Він не лише передає новий погляд співачки на кохання, але й відкриває перед слухачами відтінки та відчуття, які раніше залишалися невиразними.

В цій пісні ми можемо відчути, як TAYANNA пройшла шлях від втрати до знову знайденого відчуття живої спокуси і пристрасті. Тепер кожен акорд, кожне слово, переповнене новою силою і глибиною, що відображає не лише її емоційний стан, але й її зрілій погляд на кохання, де «метелики в животі» перекликаються з глибокими почуттями та розумінням.

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«Коли створювала „Космос“, я відчувала, що це не лише пісня, але й історія про кохання, яка має особливе значення для кожного з нас. Цей трек — віддзеркалення мого власного досвіду та відчуттів. І саме тому я вважаю, що коли кохання приходить до нас, ми повинні бути вдячними і берегти це почуття, адже не кожен має щастя відчути його та знайти людину, ту саму людину, з якою може бути щирим. Це дар, який треба приймати і дякувати за кожну мить», — поділилася співачка.

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Нагадаємо, що TAYANNA має хобі: вона займається з Олею Поляковою — вчить її правильно оспівати і вказує на помилки.

Фото facebook.com/tayannaofficial/

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