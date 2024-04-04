Оля Полякова показала свого Горішка і дізналася, що насправді не здатна гарно співати

Після скандалу з «інтимними фото» популярна співачка Оля Полякова продовжує працювати над новим музичним матеріалом, так як добре розуміє, що кожна подібна подія лише добавляє їй глядачів і слухачів.

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Процес підготовки нових пісень вона показала у своєму Instagram.

На короткому відео в сторіз зрозуміло, що разом з «Королевою ночі» працює співачка Tayanna та ще два імпозантних чоловіки — вочевидь, фахівці зі звукозапису та саунд-ефектів. А разом з ними — ще й симпатичний песик Горішок. Саме він, схоже, і сподобався найбільше френдам Олі, адже мирно спав собі на ліжку, а інші члени веселої компанії мучили співачку.

Особливо дісталося Тайанні.

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«І Таня мене просто вимучила, просто вимучила. Вона вчила мене співати. Виявляється, я не вмію співати», — сказала Оля і почала голосно сміятися. Звичайно, їй краще знати свої вокальні здібності.

А ось і сам ролик.

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Ще одне питання, яке, вочевидь, всерйоз хвилює артистку — обговорення її «роману» з Владом Міцкевичем. Навіть після того, як він присвятив їй пісню «Королева», Оля не може заспокоїтись, і шукає нові виправдання тому, що всі заяви і публікація фото не можуть буде правдою. Що не може не наводити на думку: а, можливо, не все так однозначно?

Втім, тепер навряд чи кому захочеться перечити співачці, адже вона захопилась новим заняттям, і може при бажанні і «зачаклувати».

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Фото — скрін відео в Instagram співачки

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