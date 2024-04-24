Телефонувала — і привозили гроші: співачка TAYANNA зізналася, на які кошти живе

Співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка не випускає нагоди повчити Олю Полякову правильно співати, вирішила правдиво розповісти про джерела свого доходу.

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Зробила вона це на прохання OBOZ.UA.

В інтерв’ю Тетяна зізналася, що в основному заробляє на написанні пісень для інших виконавців.

Також вона дає концерти, але більша частина з них — благодійні. Нині жінка не перебирає роботою та погоджується майже на всі пропозиції, бо в нинішніх реаліях «не можна крутити носом».

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Крім того, Тетяні фінансово допомагають колишні бойфренди. Один допомагає оплачувати школу її сина, а інший давав гроші на життя. На житлі співачка значно економить, адже живе у власній квартирі.

«Зрозуміло, коли є власне житло, то це значно спрощує життя. Плюс мої колишні чоловіки — щедрі й добрі, дуже мені допомагають. Були такі моменти, коли справді була потрібна допомога. Я телефонувала — і мені привозили гроші. Дуже вдячна за таку допомогу. І вважаю, що це нормально, коли чоловік допомагає жінці», — розмірковує співачка.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що TAYANNA після розриву з колишнім бойфрендом будує нові стосунки. Але поки що жінка не хоче розкривати подробиці, лише зазначила, що чоловік не має стосунку до бізнесу чи політики.

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