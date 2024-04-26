Гурт «Крихітка» презентував трек, присвячений митцям і мисткиням, які загинули внаслідок російського вторгнення

Серед музичних прем'єр останніх днів на себе звертає увагу трек «Під весняним дощем», який представив київський гурт «Крихітка».

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У записі взяв участь вокаліст гурту «хейтспіч» Дмитро Однороженко, а в основу пісні покладений вірш поетеси й військової парамедикині Олени Герасим’юк.

«Ми присвячуємо цю роботу українським митцям і мисткиням, діячкам і діячам культури, що загинули внаслідок російського вторгнення, і оголошуємо збір на підсилення ініціативи фонду „Повернись Живим“ аби придбати багаторазові FPV дрони для 82 бригади ДШВ ЗСУ», — говориться в анонсі до треку.

Разом із прем’єрою «Крихітка», «хейтспіч» і Олена Герасим’юк запустили збір на 500,000 грн, щоб підсилити ініціативу фонду «Повернись Живим». Ви також можете долучитись до збору.

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«Важко робити щось навколо таких чутливих тем. Будь-яке неправильно підібране слово — і тебе колективно обпльовують, бо всі зараз як той натягнутий оголений нерв. Ще важче, коли ти робиш пісню на чиїсь вірші, бо на тобі куди більша відповідальність і куди легше про**атись. Мені особисто стрьомно впрягатися в подібні серйозні роботи, бо я не відчуваю, що достатньо компетентний, гідний того тощо», — вважає Дмитро Однороженко з гурту «хейтспіч».

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На його думку, відмовлятися від участі в подібних проєктах він не має права, тому намагається зробити все якісно, і отримати непростий, але важливий досвід.

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