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Шоу-бізнес

Гурт Go_A випустил нову пісню та кліп

15:54 26 квітня 2024
Гурт Go-A

В той час як alyona alyona та Jerry Heil відправилися на «Євробачення» у шведський Мальме, гурт Go_A, який був учасником конкурсу від України в 2021 році, випустив нову пісню та кліп.

Сталося це на початку чергового туру Європою. Колектив, який не надто часто радує шанувальників новою музикою, представив трек Krip.

В основі тексту — одна з 925 народних пісень, що ввійшли до книги «Пісні Явдохи Зуїхи». Автор — етнограф Гнат Трохи́мович Танцю́ра.

Понад 12 років він записував від фольклористки Євдокії Микитівни Сивак (Зуїхи) з Вінниччини зразки народної творчості та видав їх книгою у 1965 році.

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Зазначимо, гурт «Go-A» — київський квартет, що виконує пісні у створеному власноруч музичному стилі «укр-транс». Особливостями музики Go-A є сучасні електронні танцювальні біти, драйв рок-гітари, українські народні мотиви та мотиви народів світу, що виконуються на багатьох музичних інструментах — сопілці, бандурі, окаріні, діджеріду, джембе та інших — та яскравий і неперевершений український спів. У 2021 році музиканти посіли 5 місце у фіналі «Євробачення».

Принагідно нагадаємо про нещодавні пісенні прем'єри від MamaRika і MELOVIN, причому хіт останнього дехто з музикантів хоче бачити на «Євробаченні-2024».

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Фото Instagram гурту

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