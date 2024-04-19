Жіночність, лірика та протест: музичні новинки тижня від Гелі Зозулі, SANNA, ROXOLANA, Ірини Федишин

Цього тижня українські виконавці Геля Зозуля, SANNA, ROXOLANA, Ірина Федишин, яка нещодавно передала партію автівок для ЗСУ, представили свої нові роботи.

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Пісня Гелі Зозулі «Сьомий елемент» має скандальне підґрунтя. Поштовхом до написання була історія з ведучими «Ісландія ТВ», які у своїй програмі образили Alyona Alyona. У підтримку реперки та усіх жінок Геля почала писати відповідь журналістам у вигляді пісні.

«Я знаю, що мої пісні можуть бути не простими, бо я любила і люблю символізм, і буду активно його використовувати», — пише співачка в своєму Instagram.

Співачка SANNA у новій пісні «Маяк» заспівала про безмежні жіночі можливості. Вона каже, що в композиції закладала два сенси — мотивація чоловіка триматись заради своєї родини та нескінченна жіноча сила, яка перевертає та зносить на своєму шляху будь-які перешкоди.

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Новинка від ROXOLANA — пісня «Сміливі мають щастя», на яку її надихнув роман Івана Багряного «Тигролови». Співачка сподівається, що ця композиція допоможе людям, які її слухатимуть, повернути сили і віру в себе. Кліп знімали в Києві, часом процес переривали повітряні тривоги. У відео «Сміливі мають щастя» ROXOLANA приміряла новий для себе образ — вона з’явилась у вбранні червоного кольору з колекції українського бренду Litkovska.

Ірина Федишин представила щемливу пісню «Рана» про кохання, яке отримує чималі виклики під час війни. Артистка розповідає історію, у якій захисник втратив ноги у бою за Україну. Хлопець пише листа коханій і з трепетом запитує: «Чи схоче ще його чекати?»

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«На жаль, у нашому житті є багато таких історій. Але кохання сильніше за виклики долі. Життя продовжується, і, незважаючи ні на що, кожен має право радіти життю. А пари, які прийняли такі виклики долі — по справжньому надихають і захоплюють. Ця пісня присвячується усім тим, хто кохає», — пише Ірина, презентуючи роботу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Надя Дорофєєва та Міша Лебіга випустили спільний кліп «А я все плакала», завдяки якому зібрали понад 6 млн грн.

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Також Олександр Пономарьов, Михайло Хома та Тарас Тополя присвятили пісню «Темна нічка» нашим захисникам.

Фото: інстаграм Ірини Федишин

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