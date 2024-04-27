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«Винна, звичайно»: Оля Цибульська потрапила в неприємну історію

14:41 27 квітня 2024
Оля Цибульська

Для співачки Олі Цибульської, яка нещодавно випустила написану під час війни книгу, ранок почався не з кави, а з ДТП та поліції.

У сторіз в Instagram вона виклала кілька фото — себе на фоні автівки правоохоронців та свою пошкоджену машину.

Фото О.Цибульскької

Річ у тім, що співачка, яка перебувала за кермом, врізалася у паркувальний металевий бар'єр на автостоянці. На щастя, ніхто не постраждав, а сама Цибульска, показавши пошкодження автівки, пожартувала, що щось у неї машина брудна…

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Фото О.Цибульської

Оля зізнається, що сама винна, та додає, що вже вдруге не помічає такий бар'єр з висоти автівки. Але й скаржиться на оточуючих, які могли б бути більш уважними до інших людей.

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«Був випадок, коли прибиральниця, яка стежила з вікна, потім вийшла і сказала: „О, мені було цікаво, чи ви в’їдете, чи ні“. Цього разу це був чоловік, який стояв, курив на сходах будинку, побачивши, що я просто наїжджаю на цю штуку, і не закричав мені, не підкинув жестом руки. Це моя відповідальність, але чи так важко сказати слово? Допомагаймо одне одному, це дуже важливо. Особливо в такі скрутні часи», — зазначила співачка.

До речі, нещодавно Цибульська презентувала новий кліп та сингл «Викликай поліцію», який, схоже, став пророчим.

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Фото зі сторінки Олі Цибульскої у соцмережах

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