Шанувальниці Олі Цибульської почали масово викликати поліцію: співачка розповіла подробиці

Українська співачка Оля Цибульська, яка нещодавно різко відреагувала на висловлювання Олега Скрипки про фемінізм, презентувала новий кліп та сингл «Викликай поліцію», який вже став популярним у ТікТок.

Цю пісню артистка присвятила усім жінкам за 30. За її словами, жінка — стихійна, як природа. Особливо в 30+. Тут і про температуру повітря, і про свідоме ставлення до свого життя та його найсоковитіших років.

«Я колись думала, що 30+ — це глибока старість, а мені пишуть в дірект 18-річні хлопці і священики. Юні хлопці роблять компліменти зрілості і тілу, а святі отці вітають зі святами та переживають за душу. Дякую усім! — коментує Оля Цибульська. - Якщо ж серйозно, то дуже хочу, аби ейджизм зник з нашого суспільства як у робочих, так і в особистих історіях. Ми всі старіємо, і це природно. Вік — це не страшно. Бійтесь не зморшок, а дурних думок».

«Викликай поліцію» — пісня-настрій про життя тут і зараз. Разом із піснею співачка презентувала й однойменну відеороботу, відзняту та зрежисовану її давньою подругою Роксоланою Кравчук.

«Ми з Рокс схожі у любові до справжнього і щирого. У „Викликай поліцію“ піймали гаряче сонце на вулицях столиці. Через клятих росіян, що припхались на нашу землю і сіють горе, ми не встигаємо помічати й смакувати свої найкращі роки. Залишається прожити цей теплий вересень, як літо. Зупиняючись на мить, щоб включити приємну музику і на пам’ять зробити селфі», — розповідає Оля.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що співачка Alyosha здивувала несподіваними змінами в житті.

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