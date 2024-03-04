«Довго приходила до тями»: Ольга Цибульська випустила книгу для жінок

Популярна співачка Оля Цибульська, яка різко відреагувала на слова Олега Скрипки, випустила книгу, яку написала під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Авторські тексти під назвою «Цвіти» Цибульська називає «натхненням для жінок», яке має допомагати їм у найважчі моменти життя. На створення книги у співачки пішло два роки.

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«Я складно пережила окупацію батьків в Ірпені, — розповіла Цибульська проєкту ЖВЛ. — Більше десяти днів я не знала, живі вони чи ні. Потім довго приходила до тями. Мені допомагали психологи і психіатри, щоб вибратися з цього стану, але мене врятувало писання».

За словами співачки, саме батьки стали першими читачами її книги.

«Я пригадую себе шестирічною дівчинкою, яка під столом у кухні в однокімнатній квартирі включала лихтарик, брала ручку і писала якісь вірши, тексти, — згадала Ольга. — Потім це складалося в пісні. І ось, нарешті, вилилось на папір і стало книгою. Дуже хочу перечитати за десять років цю книгу і відчути, що я не змінилася і залишилась тією шестирічною дівчинкою в серці».

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«ФАКТИ» писали, що давній друг Олі Цибульської співак Михайло Хома оголосив, що Дзідзьо більше не буде.

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