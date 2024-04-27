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Події

Після «неправильної» відповіді в хід пішов ніж: у Києві внаслідок нападу поранено співробітника АЗС (фото)

13:31 27 квітня 2024
Поліція на АЗС

В Києві, де нещодавно у фуникулері загинув підліток, якого штовхнув дорослий чоловік, сталася НП на одній з АЗС.

В столичній поліції повідомили про в Дніпровському районі невідомий накинувся з ножем на працівника автозаправочної станції. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник вимагав у працівників заправки наповнити паливом його пляшку з-під води, але це заборонено правилами АЗС. Отримавши відмову, молодик вдарив ножем у руку 53-річного оператора.

Фото поліції

Правоохоронці, які прибули за викликом, затримали 20-річного уродженця Хмельниччини. Йому перешкодили втекти працівники охоронної компанії. Медики надали пораненому працівнику АЗС допомогу на місці.

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Фото поліції

Фото поліції

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Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає позбавленні волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що днями в Києві повідомлено про підозру охоронцю, який вбив свого начальника через зауваження. Вбитий працював начальником зміни охорони і звернувся до підлеглого із зауваженням після того, як побачив його в стані алкогольного сп'яніння. У відповідь чоловік вдарив начальника ножем у груди.

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Фото поліції Києва

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