Вбив через зауваження: в Києві нетверезий охоронець зарізав свого начальника

В Києві днями стався жахливий злочин — охоронець вбив свого начальника через зауваження.

Це сталось на Броварському проспекті, там виявили чоловіка з ножовими пораненнями. Медики намагалися врятувати потерпілого, але отримані травми виявились несумісними з життям, повідомили в столичній поліції.

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Потерпілий працював начальником зміни охорони і звернувся до підлеглого із зауваженням після того, як побачив його в стані алкогольного сп'яніння. У відповідь чоловік вдарив його ножем у груди.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру.

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Як з’ясували правоохоронці потерпілий працював начальником зміни з охорони місцевого об’єкта. Того дня він зайшов до гуртожитку та зробив зауваження підлеглому, який вживав спиртні напої. У відповідь на зауваження чоловік взяв зі столу ніж та вдарив ним потерпілого у груди.

«Зловмисник, вживав алкогольні напої, перед тим як заступити на зміну. Його керівник зробив йому зауваження. У відповідь на критику чоловік вхопив ножа та наніс своєму начальнику смертельне поранення. Фігуранта затримано, йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

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Зловмисником виявився 53-річний уродженець Сумської області.

Наразі слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Нагадаємо 7 квітня сталося ще одне вбивство — у київському фунікулері загинув 16-річний юнак.

Підозрюваному у вбивстві підлітка, суд обрав запобіжний захід тримання у СІЗО. Він перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави.

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