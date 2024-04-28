Ворог вночі атакував Україну дронами та ракетами: військові розповіли про збиті цілі

В ніч на неділю, 28 квітня, російські загарбники атакували мирні міста і села України дронами-камікадзе типу «шахед», безпілотниками навстановленого типу та ракетами.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У зведенні згадується, що ворог атакував нашу країну загалом 9 безпілотниками.



«Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну — задіяли 4 БпЛА типу „shahed“ та 5 БпЛА невстановленого типу», — йдеться в публікації.

Крім того, додали в Повітряних силах ЗСУ, росіяни запустили зенітною керовану ракету С-300 із белгородської області рф.

РЕКЛАМА

Як поінформували в Генштабі, оборонці неба знищили усі ворожі дрони типу «Шахед», а також 1 невстановлений безпілотник.

«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири „шахеди“ знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині», — додали в Повітряних силах.

РЕКЛАМА

Інфографіка Повітряних Сил

За повідомленням Дніпропетровської ОВА, два дрони-камікадзе спровокували пожежу у Нікополі, а ще 2 розвідувальні безпілотники росіян оборонці неба з ПвК «Схід» вполювали вночі.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо про українські атаки у відповідь на російську агресію — в ніч на 27 квітня українські БПЛА уразили НПЗ та військовий аеродром у Краснодарському краї росії.

Фото t. me/dnipropetrovskaODA/

627

Читайте нас у Facebook