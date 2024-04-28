Україна знищила Естонію на старті чемпіонату світу з хокею: відеоогляд матчу

Збірна України з хокею вище за усілякі похвали стартувала на чемпіонаті світу в дивізіоні 1 В у столиці Литви Вільнюсі.

У стартовому поєдинку підопічні Дмитра Христича розгромили суперників з Естонії — 8:0 (Пересунько, 12, Садовиков, 22, Денискін, 22, 55, Трахт, 26, Кривошапкін, 48, Мережко, 53, Морозов, 56).

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«Ми не очікували до гри і після першого періоду, що буде такий рахунок, — зізнався наставник української збірної Дмитро Христич. — Повірили, коли почали забивати. Нам десь пощастило, що не пропустили. У другому періоді закинули дві шайби за 11 секунд, стало легше і не дали супернику шансів розвернутися. Було важливо доправляти шайбу на п'ятак і там боротися, хлопцям це вдалося.

Попереду гра з Нідерландами, але ми думаємо більше про те, як відновитись та бути готовими. Ми приїхали перемагати у кожному матчі".

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В інших поєдинках ігрового дня зафіксовано такі результати: Китай — Нідерланди — 3:0, Литва — Іспанія — 3:0.

Становище команд: Україна — 3 очки (різниця шайб — 8:0); 2. Литва — 3 (3:0); 3. Китай — 3 (3:0); 4. Іспанія — 0 (0:3); 5. Нідерланди — 0 (0:3); 6. Естонія — 0 (0:8).

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У другому турі в неділю, 28 квітня, збірна України зіграє з командою Нідерландів (початок — о 19:30).

Додамо, що поєдинки за участю «жовто-синіх» на ЧС-2024 можна дивитися у прямому ефірі на Youtube-каналі Setanta Sports, на сайті «Суспільне Спорт» та на регіональних каналах «Суспільного».

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За підсумками групового турніру найкраща команда підніметься до дивізіону 1A, а найгірша вилетить до ліги 2А.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла зняти на чемпіонаті світу польське «прокляття».

Фото ФХУ

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