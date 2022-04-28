Україна на чемпіонаті світу з хокею не змогла зняти польське «прокляття»: відео матчу

Збірна України з хокею, яка розгромила напередодні сербів (7:0), провела другий поєдинок на чемпіонаті світу у дивізіоні 1 В, який триває у польському місті Тихи.

Суперником підопічних Вадима Шахрайчука стали господарі турніру поляки. До очної дуелі на ЧС-2022 історія протистояння суперників налічувала 11 зустрічей. І якщо до 2015 року «жовто-сині» жодного разу не поступилися своїм географічним сусідам (п'ять виграшів в основний час, один — по булітах та одна нічия), то потім Польща відсвяткувала успіх у чотирьох зустрічах поспіль із загальним рахунком 18:7.

На жаль, наші хлопці не змогли зняти польське «прокляття» і цього разу, вп'яте поспіль поступившись господарям ЧС-2022. Основний час і овертайм завершилися внічию — 2:2 (Фадєєв, 16, Симчук, 45 — Пас, 13, 18), а ось у серії булітів міцнішими нерви виявилися у хокеїстів збірної Польщі (2:1).

Відео матчу

Ще в одному поєдинку ігрового дня команда Японії перемогла естонців — 7:5.

Становище команд у дивізіоні IB: 1. Японія — 6 очок (2 матчі; різниця шайб — 15:5); 2. Польща — 5 (2; 6:2); 3. Україна — 4 (2; 9:3); 4. Естонія — 0 (2; 5:10); 5. Сербія — 0 (2; 0:15).

У третьому поєдинку «жовто-сині» у суботу, 30 квітня, зіграють проти збірної Японії.

Нагадаємо, що лише переможець турніру підвищиться в класі і вийде до дивізіону IA, а ось команда, яка посяде останнє місце, навпаки, опуститься до дивізіону ІІА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росію позбавили права провести чемпіонат світу з хокею 2023 року.

Фото Vitleo_Sport

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