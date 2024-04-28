Використала розлучення для психологічного відновлення: Раміна Есхакзай розповіла про користь розставання

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай, яка на початку квітня зізналась у початку нових стосунків з військовим на передовій, розповіла про «лайф-хаки», які розробила завдяки досвіду розставання з колишнім.



Про це вона розповіла у новому випуску передачі «30+».

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Зокрема, Раміна Есхакзай зізналася, що одразу після розриву стосунків із Євгеном Проніним вона весь час звертала увагу на речі, які чоловік залишив у її квартирі, і від цього їй ставало гірше — спогади, нагадування про приємні моменти, бажання відновити стосунки.

Тому вона зрозуміла, що потрібно робити рішучі кроки.

«Мені постійно це муляло, це було приводом написати, «коли приїдеш забереш свої речі?». Я написала йому: «куди тобі відправити речі?», — сказала Раміна.

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Ведуча також додала, що видалила всі спільні фото з колишнім з телефона, зняла їхні спільні фото з холодильника, та й загалом прибрала всі нагадування про стосунки: «Повністю викреслила все, що було між нами, щоб не тригерило».

Завдяки таким рішучим крокам це дозволили їм спілкуватися як приятелі, без натяків на можливість відновлення стосунків.

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«Дивовижна особливість психіки: коли ти з людиною провела 5 років разом, а потім дивишся на нього як просто на чоловіка з якимось іншим минулим… Я зараз замислююсь, чи були б ми разом, якби зустрілись зараз. Напевно, що ні. Ми дуже свідомо приймали це рішення, що не будемо разом. У мене прекрасні з ним стосунки, але не романтичні», — коментувала інтерв'юерка.

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Нагадаємо, що ще один чоловік, якого довгий час вважали «офіційним нареченим» Раміни, таємно одружився і в інтерв'ю їй першій розповів про народження у новому шлюбі дитини.

Фото instagram.com/raminalalala/

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