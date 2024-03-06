«Святкувати будемо пізніше»: Віталій Козловський таємно одружився

Популярний український співак Віталій Козловський зараз знаходиться у лавах ЗСУ. Як рядовий солдат він служить в Національному президентському оркестрі міністерства оборони України. Козловського призвали до армії у 2023 році, він воював на найгарячіших напрямках великої війни. Співак зізнається, що після пережитого, почав по-новому цінувати життя і ставитися до багатьох людей.

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«Я сьогодні ще більше розумію цінність життя, — розповів Козловський у проєкті „ЖВЛ“. — Ти живеш не моментами, а хвилинами. Кожну використовуєш, знаєш, що вона цінна».

Співак зізнався, що саме через таке сприйняття життя, вирішився на одруження. Козловський показав, що на його руці тепер є весільна обручка. Ім’я дружини він поки не розкриває.

«На все свій час, — сказав Віталій. - Вона в мене свідома і від душі. Все, що від душі, воно щиро, надовго. Вірю, що так є. Я дуже багато в житті мав досвіду відносин. Вони по-різному переживалися. Не треба нічого очікувати, чекати. Святкувати будемо пізніше, зараз не час для гучних свят».

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Тепер співак чекає на приїзд мами Тетяни, яка давно мешкає за кордоном. Співак каже, що пропозицію руки та серця зробив спонтанно та відразу повів кохану розписуватись.

«Ніхто з родини на це не очікував, — зізнався співак. — Просто ми потім відправили всім фото рук з обручками і всі були в шоці. Мама дуже зраділа! У моєму житті зараз все спонтанно, але мені здається, спонтанність — це сестра щирості».

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Нагадаємо, раніше Віталій Козловський збирався одружитися з блогеркою та учасницею проєкту «Холостяк» Раміною Есхакзай.

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