Дженніфер Еністон випустить мемуари: чому Бреду Пітту варто насторожитися

Зірка серіалу «Друзі» голлівудська актриса Дженніфер Еністон має намір скоро випустити мемуари, в яких «розповість геть все» про стосунки з Бредом Піттом.

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Про це джерело розповіло британському таблоїду In Touch.

Джерело стверджує, що після багаторічного мовчання Дженніфер Еністон готова розповісти, чому їхній шлюб з Бредом Піттом розпався, скільки пластичних операцій вона зробила і чому досі не завела сім'ю.

«Джен нарешті готова все розповісти. Вона зрозуміла, що життя коротке, то чому б не зробити це зараз?» — відзначило джерело, додавши, що актрису надихнули шанувальники та її покійний колега по «Друзям» Меттью Перрі, який написав мемуари.

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За словами джерела, актриса багато років веде щоденник подяки, а в її мемуарах не буде нічого зайвого, він запевняє, що вже бачив рукописи і там є секрети, які вона раніше не розкривала.

«Звичайно, найбільший з них стосується Бреда — і, відповідно, Анджеліни Джолі. Джен знає, що люди хочуть почути все про її роман з Бредом і правду про їхнє розлучення, тим більше що Бред і Анджеліна вже розлучилися, а Джен і Бред возз'єдналися», — зазначила інформована людина.

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Також інсайдер розповів, що Дженніфер Еністон була не менше за громадськість шокована несподіваним розлученням з Піттом і зазнавала гніву, образи та збентеження через всю цю ситуацію.

Згодом емоції охолонули й Бред Пітт із Дженніфер Еністон навіть змогли стати приятелями. У 2020 році вони зустрілися на церемонії вручення премії SAG Awards.

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Звичайно, актриса не буде «мститися» ні Анджеліні, ні Бреду, але з урахуванням намірів останнього вступити в новий шлюб деякі деталі, можливо, зацікавлять його нинішню наречену.

Також джерело розповіло, що в мемуарах 55-річна Дженніфер Еністон торкнеться теми материнства, розповість про спроби ЕКО та причини, чому вона не всиновила дітей.

«Головна тема її книги: як вона не тільки вижила, а й процвітала протягом майже 30 років під яскравим світлом прожекторів. Вона, звичайно, напише про те, як уславилася в серіалі „Друзі“ й як за ці роки мала кілька сутичок з іншими знаменитостями. Але її секрет збереження свідомості під час усіх зльотів і падінь полягає в тому, що вона оточує себе вузьким колом друзів», — розповіло джерело.

Довгий час Дженніфер Еністон не планувала ділитися своєю історією життя. Ще у 2021 році вона відповідала, що написання мемуарів до її планів не входить. Щоправда, вже за рік вона заявляла, що таки збирається якось це зробити

Місяць тому у мережі обговорювали її можливі заручини. Дженніфер Еністон з'явилася на 30-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США, а шанувальники помітили на пальці актриси обручку з великим діамантом. Фанати актриси вирішили, що вона знову має намір вийти заміж. Офіційно ця інформація не підтвердилась.

Зазначимо, що за плечима актриси два шлюби: у 2000 році вона вийшла заміж за Бреда Пітта, але через п'ять років розлучилася. У 2015 році Еністон узаконила стосунки з Джастіном Теру, але розлучилася з ним через три роки.

Дженніфер Еністон вважається однією з найкрасивіших актрис Голлівуду. Вона виглядає молодо, завжди у прекрасній формі. Нещодавно її помітили на виході з розкішного салону пластичної хірургії. Ця клініка спеціалізується на експертних підтяжках верхньої та нижньої частини обличчя, підтяжках брів та очей, а також пропонує такі послуги, як ін'єкції ботоксу.

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