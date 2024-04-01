Намагалися бути непомітними: Дженніфер Еністон і Сандра Буллок відвідали пластичного хірруга

Акторки Дженніфер Еністон і Сандра Буллок, а також дружина Джейсона Бейтмана Аманда Анка були помічені на виході з розкішного салону пластичної хірургії. Тріо намагалося триматися непомітно, коли вони виходили з Retreat At Split Rock у Грінвічі, штат Коннектикут, закладу, відомого своїми висококласними косметичними процедурами.

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Клініка спеціалізується на експертних підтяжках верхньої та нижньої частини обличчя, підтяжках брів та очей, а також пропонує такі послуги, як ін'єкції ботоксу. Вартість підтяжки верхньої і нижньої частини обличчя становить від $ 50 000 до $ 100 000 доларів кожна, підтяжка брів і очей по $ 30 000.

Доктор Ніл А. Гордон, відомий лицьовий пластичний хірург, керує операціями в клініці, залучаючи клієнтів з усього світу, пише Marca.

Намагаючись приховати свою особистість, Дженніфер Еністон одягла великий чорний крислатий капелюх і затишний темний ансамбль, тоді як Буллок обрала повсякденну білу футболку і чорні штани. Анка була одягнена в яскраво-червоний светр і джинси, завужені до низу.

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І Еністон, і Буллок відверто розповідають про свій досвід косметичних процедур у минулому. Дженніфер зізналася, що пробувала ін'єкції, але висловила сумніви щодо їхніх наслідків, тоді як Сандра Буллок спростувала чутки про філери та імплантати для щік, пояснивши свій набряк на церемонії вручення «Оскара» у 2018 році хворобою та алергією.

Після їхнього таємного виходу з клініки шанувальники та ЗМІ не вщухали від спекуляцій на тему косметичних процедур акторок та тиску, який чиниться на них у Голлівуді, щоб зберегти молодість. Їхній візит до клініки пластичної хірургії відродив дискусії про стандарти краси в індустрії розваг і про те, на що деякі зірки йдуть, щоб підтримувати свій зовнішній вигляд.

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Еністон, Буллок і Анка продовжують зачаровувати глядачів своїм талантом на екрані, а їхній нещодавній вихід у світ викликав цікавість щодо тиску та очікувань, які покладаються на жінок у Голлівуді, коли вони намагаються протистояти наслідкам старіння.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 55-річна Дженніфер Еністон показала три вправи, за допомогою яких їй вдається зберігати шикарну фігуру.

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