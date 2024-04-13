«Це була магія»: у Дженніфер Еністон ностальгія за зйомками у серіалі «Друзі»

Акторка Дженніфер Еністон, яка нещодавно відвідала пластичного хірруга, розповіла журналу People про глибокий вплив серіалу «Друзі» на її життя та кар'єру, пише видання Tribune. Згадуючи час роботи у серіалі над роллю Рейчел Грін, Еністон висловила глибоку вдячність за отриманий досвід, назвавши його не інакше як чарівним.

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«О, це було найпрекраснішою річчю у світі. Це була просто магія. Не було нічого, що не було б захопливим! — вигукнула вона. І додала: «Це все ще захоплює, але ми отримали більше досвіду. Ми засвоїли більше уроків. Позаду у нас трохи більше».

Крім того, вона розповіла про свою пристрасть до акторства, яка, за її словами, почалася в ніжному дитячому віці: «Мені було близько 11 років, коли я вперше з'явилася на сцені. Я брала участь у вертепі й грала Архангела. З того моменту я підхопила цю заразу».

Крім того, Еністон поділилася неоціненною порадою зі своїми молодими колегами, наголосивши на важливості збереження справжньої любові до своєї справи: «Зберігайте це відчуття, коли мова йде не про те, щоб зробити це, а про те, щоб працювати».

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Наразі зірка «Друзів» знімається у драматичному серіалі «Ранкове шоу» на Apple TV.

Раніше 55-річна Дженніфер Еністон показала три вправи, за допомогою яких їй вдається зберігати шикарну фігуру.

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