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«Це була магія»: у Дженніфер Еністон ностальгія за зйомками у серіалі «Друзі»

22:01 15 квітня 2024
Дженіфер Еністон

Акторка Дженніфер Еністон, яка нещодавно відвідала пластичного хірруга, розповіла журналу People про глибокий вплив серіалу «Друзі» на її життя та кар'єру, пише видання Tribune. Згадуючи час роботи у серіалі над роллю Рейчел Грін, Еністон висловила глибоку вдячність за отриманий досвід, назвавши його не інакше як чарівним.

«О, це було найпрекраснішою річчю у світі. Це була просто магія. Не було нічого, що не було б захопливим! — вигукнула вона. І додала: «Це все ще захоплює, але ми отримали більше досвіду. Ми засвоїли більше уроків. Позаду у нас трохи більше».

Крім того, вона розповіла про свою пристрасть до акторства, яка, за її словами, почалася в ніжному дитячому віці: «Мені було близько 11 років, коли я вперше з'явилася на сцені. Я брала участь у вертепі й грала Архангела. З того моменту я підхопила цю заразу».

Крім того, Еністон поділилася неоціненною порадою зі своїми молодими колегами, наголосивши на важливості збереження справжньої любові до своєї справи: «Зберігайте це відчуття, коли мова йде не про те, щоб зробити це, а про те, щоб працювати».

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Наразі зірка «Друзів» знімається у драматичному серіалі «Ранкове шоу» на Apple TV.

Раніше 55-річна Дженніфер Еністон показала три вправи, за допомогою яких їй вдається зберігати шикарну фігуру.

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