Україна розгромила Нідерланди на чемпіонаті світу з хокею: відеоогляд матчу

Чоловіча збірна України з хокею, яка розгромила на старті суперників з Естонії (8:0), провела другий поєдинок на чемпіонаті світу у дивізіоні 1 В в столиці Литви Вільнюсі.

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У протистоянні із суперниками з Нідерландів, яке переривалося в першому періоді через проблеми з льодом, підопічні Дмитра Христича прогнозовано вибороли три очки — 4:0 (Пангелов-Юлдашев, 8, Мережко, 13, Захаров, 33, Пересунько, 45).

Ще у двох поєдинках ігрового дня зафіксовано такі результати: Китай — Іспанія — 7:1, Литва — Естонія — 6:1.

Становище команд: Україна — 6 очок (різниця шайб — 12:0); 2. Китай — 6 (10:1); 3. Литва — 6 (9:1); 4. Нідерланди — 0 (0:7); 5. Іспанія — 0 (1:10); 6. Естонія — 0 (1:14).

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У третьому турі у вівторок, 30 квітня, збірна України зіграє з командою Китаю (початок — о 12:30).

Додамо, що поєдинки за участю «жовто-синіх» на ЧС-2024 можна дивитися у прямому ефірі на Youtube-каналі Setanta Sports, на сайті «Супільне Спорт» та на регіональних каналах «Суспільного».

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За підсумками групового турніру найкраща команда підніметься до дивізіону 1A, а найгірша вилетить до ліги 2А.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Христич змінив Вадима Шахрайчука на посаді головного тренера збірної України.

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Фото ФХУ

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