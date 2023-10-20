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Ближнє світло фар має бути увімкнене завжди: в Україні круто змінили Правила дорожнього руху

19:59 20 жовтня 2023
Ближнє світло фар

В Україні, де раніше водіям нагадали про важливе правило, було внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства країни до законодавства Європейського Союзу. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

«Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків. Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи пояснили, чому вважають штрафи за за їзду на авто без ближнього світла незаконними.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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