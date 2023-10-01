З 1 жовтня водіїв штрафують за їзду без денних ходових вогнів: що робити, якщо вони не передбачені у конструкції авто

З неділі, 1 жовтня, всі механічні транспортні засоби поза населеними пунктами мають включати денні ходові вогні. Така вимога діє до 1 травня, а у літній період правило скасовується.

Як зазначають у Головному сервісному центрі МВС, якщо конструкція транспортного засобу не передбачає наявність денних ходових вогнів, водії мають включати ближнє світло фар, що зробить автівку помітнішою на дорозі.

На тих, хто нехтує цим правилом, працівники поліції можуть скласти протокол за неправильне користування зовнішніми освітлювальними приладами. Штраф стягується у розмірі 425 гривень.

Фото Головного сервісного центру МВС

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