Telegram розблокував українських ботів після реакції Мінцифри

Адміністрація платформи Telegram, яка напередодні заблокувала офіційні українські чат-боти, що покликані боротися з російською агресією, скасувала своє рішення.

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«Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог», — повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Громадян попереджають, що ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати дані українців. Аби не попастися на це, людям радять використовувати інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker, а також підписуватися на офіційні канали Центру SPRAVDI у WhatsApp та Viber.

На каналі «Николаевский Ванек» пишуть, що, за деякими даними, чат-боти повернули завдяки реакції Мінцифри.

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Нагадаємо, що раніше у ПФУ попереджали українців, що на цій платформі працюють аферисти, які видають себе за офіційний канал Пенсійного фонду України.

Фото Pixabay

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