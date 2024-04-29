39.44 / 39.94 42.33 / 43.00
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Telegram розблокував українських ботів після реакції Мінцифри

10:37 29 квітня 2024
Telegram

Адміністрація платформи Telegram, яка напередодні заблокувала офіційні українські чат-боти, що покликані боротися з російською агресією, скасувала своє рішення.

«Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог», — повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Громадян попереджають, що ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати дані українців. Аби не попастися на це, людям радять використовувати інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker, а також підписуватися на офіційні канали Центру SPRAVDI у WhatsApp та Viber.

На каналі «Николаевский Ванек» пишуть, що, за деякими даними, чат-боти повернули завдяки реакції Мінцифри.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що раніше у ПФУ попереджали українців, що на цій платформі працюють аферисти, які видають себе за офіційний канал Пенсійного фонду України.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

прибирання

Раковина сяятиме кілька тижнів, а унітаз пускатиме сонячні зайчики: секретні трюки для чищення сантехніки

Гарний урожай томатів

Перші пасинки не видаляйте: як збільшити урожай помідорів у 8 разів — саджаємо томати по методу Маслова

Чумацький шлях

Овнів дратуватиме керівництво, а Водолії можуть припуститися помилки через неуважність: що передбачають зірки на понеділок, 29 квітня

Гороскоп

Рибам — премія на роботі, Терезам — зізнання у коханні, Овнам — маса компліментів: що обіцяють зорі українцям на 28 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту