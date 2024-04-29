У той час, коли в Telegram спокійно діють аферисти, які «полюють» на чужі гроші, адміністрація платформи заблокувала низку офіційних українських чат-ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України.

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У тому числі заблоковано й «Головний бот розвідки», повідомляють у ГУР МО України і додають, що це сталося проти правил і публічних заяв керівництва Telegram.

Українців запевнили, що їхні персональні дані перебувають у безпеці, проте попередили, що ворог створює боти зі схожими назвами.

«Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах. До цього часу доступні канали для зв'язку: офіційна пошта для зв'язку: [email protected]; Signal: +38 096 945 53 41; WhatsApp: +38 096 945 53 41»,— зазначили у Головному управлінні розвідки.

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На даний момент не працює не лише чат-бот розвідки, а й СБУ (Stop Russian War), Мінцифри (єВоріг), ресурс, де відстежувалося пересування дронів-камікадзе, а також бот, який координував роботу на півдні України.

На моніторинговому каналі «Николаевский Ванек» повідомляють, що були «знесені» українські боти з синьою «пташкою», тобто верифіковані, проте на платформі продовжують працювати понад 15 аналогічних ботів супротивника.

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За однією з версій, якась людина, яку обміняли на полонених українських військових, «жалілася людям „згори“ на те, що нібито основне джерело інформації для наших військ на півдні йде через якогось „Ванька“, природно через створений бот у тому числі».

«Це, звичайно ж, неправда, але до 1000 повідомлень на тиждень у боті стабільно оброблялися різними людьми, для різних потреб. Ми ще тоді ми відчули, що запахло лайном, тому всі свої перевірені контакти та стабільних інформаторів перевели на альтернативні джерела зв'язку, і це природно не бот у Телеграмі… Цікаве блокування бота по мопедах: а які правила повідомлень про повітряну ціль порушив бот по мопедах, хтось мені зможе пояснити? Упевнений, що не зможуть», — пишуть автори каналу.

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Матеріал про те, як працює опір на тимчасово окупованих територіях, у тому числі й над передачею важливих даних про загарбників, читайте у матеріалі «На День незалежності запустимо від Луганська до Ялти дуже гучні та масштабні акції», — координатор руху «Жовта Стрічка».

Фото Pixabay

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