У Кам’янському відкрили початкову школу: мер Андрій Білоусов розкрив деталі

У місті Кам’янське Дніпропетровської області відбулася важлива подія — відкриття окремої будівлі початкової школи ліцею № 11.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив кам’янський міський голова Андрій Білоусов.

Нове відділення розраховане на 280 учнів 1−4-х класів. Це сучасний освітній простір з комфортними навчальними класами, кабінетами інформатики, англійської мови, логопеда, практичного психолога та медичним блоком, залою для проведення спортивних занять тощо.

РЕКЛАМА

У будівлі виконали утеплення фасаду, заміну вікон, дверних блоків, підлоги, внутрішніх інженерних мереж та зовнішнього освітлення. Проведено реконструкцію покрівлі та ґанків, мереж водопостачання, облаштування систем пожежної та охоронної сигналізації, відеонагляду. Є пандуси для маломобільних груп населення та багато іншого.

РЕКЛАМА

«В рамках програми «Інвестиції в місто» ми постійно працюємо над залученням іноземних інвестицій, щоб покращити стан інфраструктури та забезпечити гідні умови життя мешканцям громади. Цей проєкт реалізовано за грантові кошти в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. На черзі — ремонт КЗ «Науковий ліцей ім. Анатолія Лигуна», міської лікарні № 9, лікарні швидкої медичної допомоги (колишня лікарня № 8) та ЦПМСД № 3 (колишня лікарня № 7).

Щиро вдячні всім нашим міжнародним партнерам, національному менеджеру проєкту ПРООН Ігорю Кістеньову-Кавказькому та іншим фахівцям і кураторам Агенції ООН із розвитку. Працюємо та втілюємо мрії в життя!" — сказав мер Андрій Білоусов.

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook