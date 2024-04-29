39.44 / 39.94 42.33 / 43.00
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Кам’янському відкрили початкову школу: мер Андрій Білоусов розкрив деталі

13:22 29 квітня 2024
Ліцей №11 у місті Кам’янське Дніпропетровської області

У місті Кам’янське Дніпропетровської області відбулася важлива подія — відкриття окремої будівлі початкової школи ліцею № 11.

Про це повідомив кам’янський міський голова Андрій Білоусов.

Нове відділення розраховане на 280 учнів 1−4-х класів. Це сучасний освітній простір з комфортними навчальними класами, кабінетами інформатики, англійської мови, логопеда, практичного психолога та медичним блоком, залою для проведення спортивних занять тощо.

РЕКЛАМА

У будівлі виконали утеплення фасаду, заміну вікон, дверних блоків, підлоги, внутрішніх інженерних мереж та зовнішнього освітлення. Проведено реконструкцію покрівлі та ґанків, мереж водопостачання, облаштування систем пожежної та охоронної сигналізації, відеонагляду. Є пандуси для маломобільних груп населення та багато іншого.

РЕКЛАМА

«В рамках програми «Інвестиції в місто» ми постійно працюємо над залученням іноземних інвестицій, щоб покращити стан інфраструктури та забезпечити гідні умови життя мешканцям громади. Цей проєкт реалізовано за грантові кошти в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. На черзі — ремонт КЗ «Науковий ліцей ім. Анатолія Лигуна», міської лікарні № 9, лікарні швидкої медичної допомоги (колишня лікарня № 8) та ЦПМСД № 3 (колишня лікарня № 7).

Щиро вдячні всім нашим міжнародним партнерам, національному менеджеру проєкту ПРООН Ігорю Кістеньову-Кавказькому та іншим фахівцям і кураторам Агенції ООН із розвитку. Працюємо та втілюємо мрії в життя!" — сказав мер Андрій Білоусов.

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

прибирання

Раковина сяятиме кілька тижнів, а унітаз пускатиме сонячні зайчики: секретні трюки для чищення сантехніки

Гарний урожай томатів

Перші пасинки не видаляйте: як збільшити урожай помідорів у 8 разів — саджаємо томати по методу Маслова

Чумацький шлях

Овнів дратуватиме керівництво, а Водолії можуть припуститися помилки через неуважність: що передбачають зірки на понеділок, 29 квітня

Андрій Топчій

«Ввечері повідомили, що група на заміну виходити не буде. Небезпечно»: останні повідомлення з передка Андрія «Топера» Топчія, який загинув біля Роботиного

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту