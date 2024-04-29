«Я вас зараз усіх повбиваю»: у справі про загибель підлітка у київському фунікулері з'явилися нові подробиці (відео)

У Києві на початку квітня сталося вбивство підлітка на верхній платформі фунікулера. Товариші юнака поділилися новими деталями події. Про це вони розповіли в ефірі програми «Говорить вся країна».

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Вони зазначили, що обвинувачений військовослужбовець Управління державної охорони, який мав виражений запах алкоголю, почав чіплятися до людей у вагоні, зокрема до Максима, запитуючи, чи «готовий він віддати борг батьківщині». Юнак відповів, що «готовий, коли прийде час».

«Виходь з вагона, зараз показуватимеш, як віддаватимеш борг батьківщині», — заявив військовий.

За словами хлопців, військовослужбовець був не один, його товариш намагався його вгамувати, але це не дало ефекту. Як тільки вагон зупинився, військовий різко напав на підлітків, що також зафіксували камери спостереження.

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«Він схопив його двома руками і кинув з усієї сили. Не спотикнувся, а саме кинув у скло. Макс пробив головою скло. Цей чоловік тримає Максима і смикає, намагаючись, мабуть, викинути з вікна. У цей момент Маша почала тягнути його за каптур, цей чоловік агресивно повернувся і сказав: „Я вас зараз усіх повбиваю“. У цей момент я забризкав його балончиком, бо він почав кудись тягтися правою рукою. Як виявилося, коли вже поліція приїхала, він мав пістолет», — розповів друг загиблого Захар.

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Як писали «ФАКТИ», у Києві нещодавно поховали 16-річного Максима Матерухіна, життя якого обірвалось 7 квітня. Тоді, нагадаємо, між підлітками та 30-річним працівником Управління державної охорони стався конфлікт.

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Фото: kyivmaps.com

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