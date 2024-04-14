«Я ж вам нічого не казав і нічого не зробив»: такими були останні слова підлітка, вбитого правоохоронцем на фунікулері в Києві

«Максим мріяв стати відомим футболістом»

— Максим навчався в 10-А класі в столичній школі № 36. Займався у футбольній школі «Зміна», брав участь у чемпіонатах столиці та всієї України. Ніколи не пропускав занять і мріяв стати відомим футболістом. Взагалі це був світлий, добрий та вірний товариш. Ангел на землі, — розповідає «ФАКТАМ» знайома загиблого Анна. — Він товаришував з моїм братом. Брату зараз дуже важко спілкуватись, він пригнічений, важко переживає втрату. Усі друзі Максима, які були поруч, плачуть за ним. Кажуть, що треба було щось зробити, аби його врятувати. Постійно ситуацію в голові прокручують. Мовляв, якби мали навички надання медичної допомоги, то це б врятувало життя Максиму. Але слідчі кажуть, що, на жаль, це б не допомогло. Кровотеча була вкрай інтенсивна.

ВІДЕО ДНЯ

Максим з батьками й молодшим братом

— Що відбулось того трагічного дня?

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— Максим гуляв з друзями. Того чоловіка хлопці раніше не бачили. Він був одягнутий в куртку болотяного кольору. Всі разом зайшли до фунікулера. Як завжди, спілкувалися між собою. Максим мовчав і дивився у вікно фунікулера. Цей чоловік знаходився вище підлітків і сам почав втручатися в розмову зі словами типу «обіс*яти вас» і ніс подібну маячню. Підлітки на це не реагували, тому що від нього несло сильним перегаром. Але чоловіка злило те, що його слова ігнорують, і він не переставав влазити в розмову хлопців.

Потім він звернув увагу на Максима, який виглядав старшим і вищим за усіх. Він сказав йому: «Ти будеш віддавати борг Батьківщині?» Максим відповів: «Як прийде час, буду захищати». На що чоловік заявив: «Ну давай, зараз вийдемо з фунікулера і покажеш, як будеш захищати». Максим: «Почекайте, я ж вам нічого не казав і нічого вам не зробив». Чоловік: «Все, давай, зараз побачимо».

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Мій брат зрозумів, що нетверезий пасажир налаштований агресивно, і тримав в кишені в руці перцевий балончик на випадок, якщо він почне бійку. Коли фунікулер приїхав, всі почали виходити, Максим йшов останнім. Чоловік схопив його за сорочку і шпурнув на скло. Оскільки він був п’яним, не втримався на ногах і впав на хлопця. Він лежав на Максимові, а мій брат почав бризкати в цього чоловіка з перцевого балончика.

Коли нападник встав, брат побачив, що в Максима склом перерізане горло. Він піднявся і ще пройшов пару кроків, а потім впав без свідомості. Всі кинулись йому допомагати, брат відразу побіг до вахтера, аби натиснути на червону кнопку, викликати поліцію. Ще одна дівчина викликала «швидку». В цей момент один з хлопців звалив на землю й ліг на зловмисника, бо він хотів втекти. Інші намагались зажати Максиму артерію, щоб зупинити кров. Один раз Максим ніби почав дихати, але потім помер. Далі приїхала поліція й «швидка». Копи затримали цього чоловіка, він вже не тікав.

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«Сторона підозрюваного робить все, щоб заплутати слідство»

— Що при нападнику знайшли?

— Марихуану, табельну зброю. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Але, як сказала поліція: «Щоб це довести, потрібна експертиза». Винуватець — працівник УДО (вже колишній), який наразі перебуває в СІЗО. В правоохоронних органах стверджували, що чоловік з Максимом втратили рівновагу і впали на скло. Це не є правдою. Інформація про те, що підлітки самі провокували чоловіка і той начебто намагався їх заспокоїти, теж маячня. Сторона підозрюваного робить все, щоб заплутати слідство. Додам, що Максим був хорошим хлопцем, взагалі не скандальним. Винною є лише одна сторона.

Максим з мамою. Після похорону сина жінка написала в соцмережі: "Бережіть своїх дітей, це все, що має сенс в нашому щасливому житті"

— В коментарях було багато інформації, що підлітки начебто слухали російську музику і це могло спровокувати нападника.

— Ніхто не слухав її. Якщо чесно, взагалі не розумію, звідки це пішло і хто вигадав. Навіть якби це сталось, то хіба це привід вбивати людину?

— В соцмережі ви опублікували світлину підозрюваного та просите всіх, хто стикався з насильством та образами з його боку, відгукнутись. Хтось вже відгукнувся?

— Мені написала одна дівчина, заявивши, що це вже не перший раз той правоохоронець таке творить. Мовляв, тоді не вийшло його посадити, то хоча б з Максимом є всі шанси. Вона розповіла, що з подругами сиділа у вагоні фунікулера. Коли дівчата виходили, той чоловік штовхнув її у спину і сказав, що треба не по центру розгулювати, а на уроках сидіти. Інцидент стався на початку 2023 року. Я ще перепитувала у дівчини, чи це точно він. Вона відповіла, що так, його лице вона запам’ятає на все життя.

Мама Максима Ірина Матерухіна після прощання із сином виклала в соцмережі малюнок молодшого сина, 9-річного Данила. Хлопчик зробив його, коли дізнався, що старший брат загинув.

«Любимо. Не забудемо. Мій брат Максим», — написав Данило.

Цей малюнок зробив 9-річний Данило, коли дізнався, що старший брат Максим загинув

Також згорьована мама подякувала всім за слова співчуття та підтримки:

«Немає сил на відповіді кожному, не можу поки навіть все перечитати, але я вдячна кожній людині, яка розділяє з нашою сім'єю цю страшенну втрату і біль, яка розриває на шматки. Будьте поруч… Я лише про це прошу, бо підтримка дуже потрібна і зараз, і через місяць, і через рік. Бережіть своїх дітей, це все, що має сенс в нашому щасливому житті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Києві нетверезий охоронець зарізав свого начальника через зауваження. А на Полтавщині 19-річна дівчина через побутовий конфлікт вбила свою родичку.

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