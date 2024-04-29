Олександр Кацуба: «Як Україні витримати наступну зиму?»

Україна зможе витримати наступну зиму, хоча для цього потрібні свідомість громадян і бізнесу, а також відповідальні кроки від наших союзників та держави. Про це у своєму інтерв'ю розповів підприємець і експерт з енергетики Олександр Кацуба.

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Ключовими факторами успішного проходження зими підприємець назвав надання союзникам додаткових систем ППО, щоб уникнути нових великих пошкоджень, погоду, від якої залежить необхідний обсяг тепла і електрики, а також те, що зроблять уряд, місцева влада і наші партнери для підготовки до зими.

На думку Кацуби, головним пріоритетом для України мають стати інвестиції у децентралізацію виробництва тепла й електрики. Це можуть робити й місцеві, й центральні органи влади.

«Багато чого було зроблено під час і після першої зими після вторгнення, але треба більше. Ми тепер чудово знаємо, що багато безпеки не буває. Я, власне, переконаний, що влада будь-якого рівня має вкладатися зараз у два напрямки — Збройні сили та надійність критичної інфраструктури», — підкреслює експерт.

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Що стосується допомоги від партнерів, то від них Кацуба очікує допомоги грошима, обладнанням і підстраховкою по імпорту електроенергії, якщо у нас буде дефіцит.

«Власне, зараз ми вже маємо 1700 МВт потужностей передачі електрики з ЄС і до ЄС, це в 3,5 рази більше, ніж було ще пів року тому. Зимою, коли у нас був профіцит генерації, ми експортували електроенергію. Зараз ми можемо її імпортувати за потреби», — резюмує підприємець.

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Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.

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