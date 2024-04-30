А як же Мішель? Позитив вперше показав свою дівчину

Відомий український співак Позитив (Олексій Завгородній), який після розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук не афішував особисте життя, розсекретив свою кохану. Він вперше опублікував романтичне відео зі своєю дівчиною. Як раніше припускалося, це танцівниця Юлія Сахневич. Вони в парі брали участь в шоу «Танці з зірками».

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В опублікованому в інстаграм відео співак «тримає» на долоні Сахневич та цілує її. Кохана підходить до Алексія та відповідає йому поцілунком. Ці кадри Позитив залишив без підпису, поставив лише сердечко. Таким чином підтвердивши роман з Юлією.

В коментарях прихильники та зіркові друзі жартують. «А як же Мішель?», — запитують Надя Дорофєєва та Ірина Горова. «А як же я?» — поцікавилася Даша Астафʼєва.



*Позитив та Юлія Сахневич

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Нагадаємо, чутки про стосунки Олексія та Юлії ширяться ще з початку повномасштабного вторгнення. Сам співак їх не коментував. Пізніше він зізнався, що закоханий та готовий до створення сімї, навіть заговорив про весілля.

Також Олексію приписували роман з колегою Мішель Андраде. Але виявилось, що насправді співачка зустрічається з банкіром.

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Фото: instagram.com/positiff

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