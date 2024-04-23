В мережі розсекретили бойфренда Мішель Андраде: хто він

У мережі розсекретили бойфренда співачки Мішель Андраде, яка нещодавно розповіла про випадкову зустріч з Потапом та про те, чому вони вже ніколи не будуть друзями. Bespalov Media повідомляє, що молода артистка артистка зустрічається з заможним чоловіком — директором департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів одного з великих банків Романом Бунічем. Пишуть, що він старший за Мішель на понад 10 років.

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Як доказ, видання публікує фото з вечірки, на якій Мішель та Роман разом проводили час, та виглядали як закохана пара.

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Також є світлини, на яких Мішель та Роман позують разом з друзями — дизайнеркою Катериною Сільченко та її чоловіком.

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Сама Андраде стосунки не афішує. Сторінка Романа в інстаграмі наразі закрита.

Раніше журналістка та блогерка Раміна вперше розповіла про свого бойфренда-військового.

А заяви колишнього учасника шоу «МастерШеф» Владислава Міцкевича про любовні стосунки з Олею Поляковою викликали бурхливу реакцію в мережі. Сама співачка заперечила роман з ним.

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Фото: instagram.com/mishvirmish

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