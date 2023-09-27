«Назавжди разом»: Позитив вперше розказав про свою нову кохану
Популярний музикант, колишній підопічний Потапа Позитив (Олексій Завгородній) розповів, чи спілкуються вони зараз. Відомо, що Позитив, який розстався зі своєю дружиною дизайнеркою Анною Андрійчук, вирішив розпочати сольну кар’єру і не з’явиться у поновленому складі гурту Потапа. У програмі «Ближче до зірок» (ТЕТ) Позитив вперше зізнався, що вплинуло на дружбу з Потапом.
«Я не працюю з ним, — підтвердив музикант. — Ми просто бачимося. Ніяких образ одне на одного, просто воно якось „злилося“. І ковід був, і в нас було мало концертів, мало конекту. На початку він займався Надею, потім — Настею, потім — собою. Я був сам по собі. Я думаю, що на багато чого вплинуло, наприклад, моє розставання з Анею, з жінкою, бо вона найкраща подружка Насті. Ну ніхто про це не казав, що там і як, але я думаю, що десь внутрішньо воно є таке».
Артист зізнався, що з ексдружиною майже не спілкується. Каже, що так їм легше відпустити одне одного.
«Пару разів переписувались, питали, як, що, — сказав Олексій. — Я розумію, що, може, їй не хочеться, їй, може, хочеться забути про те життя. І мені здається, що їй було складно, якби вона мене бачила кожен день або я їй наярював, дзвонив, писав. Я не думаю, що це правильно. Мені здається, що треба було просто відпустити».
Відомо, що після розлучення у Позитива з’явилася кохана. Хто вона, музикант не афішує, хоч і натякає, що обраниця — теж публічна персона. У мережі подейкують, що це танцівниця Юлія Сахневич, у парі з якою Позитив запалював паркет «Танців з зірками». Артист лише каже, що кохана поділяє його захоплення музикою й не ревнує, якщо ночами пропадає на студії.
«Немає скандалів, коли я можу не приділити час їй, бо вона знає, що найважливіше зараз — це приділяти час музиці, альбому, — зізнався Позитив. — Вона впевнена в собі та в наших стосунках, що я нікуди не побіжу, і вона нікуди не хоче діватися. Тому ми будемо назавжди разом».
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