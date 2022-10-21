Позитив вперше після розлучення розповів про своє нове кохання

Учасник гурту MOЗGI Позитив (справжнє ім’я — Олексій Завгородній), який нещодавно разом з Ганною Трінчер випустив патріотичний трек «Який ти козак», вперше розповів про своє нове кохання. Музикант зізнався, що вже давно не самотній. Його стосунки розпочалися ще до початку війни.

«У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватись і знає про це. Я думаю, що зараз не на часі про це казати», — сказав Позитив у програмі «Слава+Таня».

За словами артиста, його дівчина також працює в шоу-бізнесі. Вони спочатку добре товаришували, а потім їхні почуття стали глибшими. Втім, розкривати ім’я своєї обраниці Олексій не бажає. Каже, зараз це не на часі.

Нагадаємо, навесні 2021 року Позитив розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Вони були разом майже 13 років.

Олексію приписують роман з танцівницею Юлією Сахневич.

Фото Іnstagram.com/positiff

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