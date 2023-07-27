До мурах: Даніель Салем розчулив піснею-присвятою побратимам

Ресторатор та телеведучий Даніель Салем, який захищає Україну від російських окупантів у складі штурмової бригади на Херсонщині, випустив дебютну пісню «Силуети». Чуттєвий кліп він присвятив своїм побратимам.

«Для мене „Силуети“ — пісня-присвята побратимам. Тим, які поруч, та тим, які назавжди лишились у нашій пам’яті. Про фізичну та ментальну самотність. Також я присвятив її людям, які змінили свої життя на 180°, та стали до лав волонтерської діяльності», — так прокоментував роботу Салем.

Трек він записав, коли на кілька днів приїздив до Києва. Над створенням пісні він працював разом із Позитивом.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем здивував новиною про розлучення з дружиною.

Також «ФАКТИ» писали про те, що Оля Полякова постала в незвичному образі в новому кліпі, який для неї зняв Алан Бадоєв.

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